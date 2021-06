De complete Tour-ploeg van Israël Start-Up Nation: mét Greipel, Froome en Woods

Greipel, die op 16 juli tijdens de Tour zijn 39e verjaardag viert, mocht al 11 keer juichen in de Tour, de laatste keer dateerde van 2013, toen won hij voor Lotto-Soudal op de Champs Elysées en dat voor het 2e jaar op een rij.

In 2020 moest Greipel in de trui van ISN opgeven in de Tour, nu trekt hij met het nodige vertrouwen en 2 ritzeges op zak naar de start op 26 juni in Brest.