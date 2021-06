Nacer Chadli: "Ik begrijp dat er twijfels waren over mijn EK-selectie"

"Ik begrijp dat er twijfels waren over mijn selectie"

De weinige speelminuten van Chadli in Turkije zorgde ook in België voor heel wat scepsis rond Chadli en zijn selectie. "Ik begrijp dat er twijfels waren. Doordat er 26 spelers mee konden, gaf dat wel meer zekerheid voor mijn plaats. Ik was wel opgelucht toen ik wist dat ik erbij was."

Enkele dagen geleden kwam het nieuws naar buiten dat Chadli verlengt bij zijn Turkse club Basaksehir. "Ik had een optie voor één jaar, uiteindelijk zijn het twee jaar geworden. Ik heb afgelopen seizoen drie blessures gehad, dus dan is die zekerheid van een nieuw contract leuk."

"Ik was de wedstrijd niet aan het bekijken, maar een vriend bracht me met een berichtje op de hoogte. Op weg naar het stadion kregen we dan het nieuws dat Christian bij bewustzijn was. Dat was een enorme opluchting voor iedereen."

Het eerste gespreksonderwerp op de persbabbel met Chadli was Christian Eriksen. Chadli speelde bij Tottenham nog jaren samen met de Deen. "Ik was geschokt toen ik het vernam", vertelde de Rode Duivel.

Over de Deense spelers: "Als je mentaal niet klaar bent, heeft het geen zin"

Wat verwacht Chadli van de partij tegen Denemarken? "Het is een heel goede ploeg, erg solide in de verschillende linies. Ze hebben veel goede spelers, we zullen op niveau moeten zijn. Maar het blijft afwachten met welke mentale toestand ze die wedstrijd zullen ingaan."

De Deense bondscoach zal, in de nasleep van de gebeurtenis rond Eriksen, zijn spelers donderdag de keuze laten of ze al dan niet willen spelen. Verandert dat iets voor Belgen?

"Als wingback moeten we flexibel zijn"

Op dit EK is de rol van wingback al belangrijk gebleken bij verschillende ploegen. Dat is ook Chadli, die normaal op links die rol invult, niet ontgaan. "Ik merk ook op dat veel ploegen vandaag met een wingback spelen, dat is de evolutie van het voetbal."

"Mijn rol is daarin niet veel veranderd. Het is simpel: als wingback moeten we mee oprukken in balbezit en ons verdedigend werk doen als we niet in balbezit zijn. We moeten flexibel zijn."



"Of ik door de blessure van Castagne nu de doublure ben voor op de rechterkant? Ik voel me meer op mijn gemak op links, omdat ik nooit veel aan de rechterkant heb gespeeld. Maar we zijn met genoeg spelers om die twee posities in te vullen."