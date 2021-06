De meest onderbelichte Rode Duivels: wat moet je weten van Boyata en Denayer?

Ze speelden gisteren tegen Griekenland allebei de volledige wedstrijd, maar ontlopen vaak de schijnwerpers bij de Rode Duivels. Doe de test voor uzelf. Hoeveel weet u over Dedryck Boyata en Jason Denayer? Onbekend is onbemind, en daar willen we voor het begin van het EK uiteraard verandering in brengen.

Al opgeroepen door Georges Leekens in 2010

Sinds de zomer van 2019 speelt Dedryck Boyata voor Hertha Berlijn, dat dit seizoen 14e eindigde in de Bundesliga. Dat hij in Berlijn hoog wordt ingeschat, mag duidelijk zijn. Hij is onbetwiste titularis en aanvoerder van de ploeg van onder meer Dodi Lukebakio, Krzysztof Piatek en Sami Khedira. Ervaring heeft Boyata dan ook genoeg, want vergis u niet in hoelang de centrale verdediger al meedraait. Boyata viert eind dit jaar zijn 31e verjaardag. Zijn eerste selectie voor de Rode Duivels kwam er in 2010 onder Georges Leekens tegen het Kazachstan van Bernd Storck (ex-Moeskroen en Cercle). Boyata was 19 jaar en een talent bij Manchester City, waar hij sporadisch zijn kans kreeg in de A-ploeg. Na Leekens werd het enkele jaren stil rond Boyata. De opvolger van Leekens, Marc Wilmots, viste hem pas opnieuw op eind 2015, in de aanloop naar het EK in Frankrijk. Hij haalde uiteindelijk niet de definitieve selectie (Denayer wel). Dat was anders op het WK in Rusland. Boyata speelde de eerste drie groepsmatchen tegen Panama, Tunesië en Engeland, tot Vincent Kompany fit was en die zijn plaats weer innam in de basisploeg. Na de match van gisteren tegen Griekenland staat de teller van Boyata op 23 caps en 0 goals.

Boyata in 2010 tegen Oostenrijk (4-4)

Super vriendelijk, onafhankelijk en intelligent

Dat Dedryck Boyata in Vlaanderen, maar ook in Wallonië, minder bekendheid geniet dan andere Rode Duivels heeft volgens zijn entourage te maken met twee dingen. Als profvoetballer heeft hij nooit in België gespeeld. Anderzijds ligt het niet in zijn persoonlijkheid om de aandacht op te zoeken. Boyata is de zoon van Bienvenu Boyata, een voormalige Congolese voetballer bij onder meer Union. Dedryck groeide op in Brussel en speelde bij FC Brussels, maar rond zijn 17e kreeg hij een aanbod van Manchester City. Doorbreken lukte niet. Na uitleenbeurten aan Bolton en Twente werd hij verkocht aan Celtic in 2015. Dat werd wel een succes. Hij werkte er zich snel op tot basisspeler en werd er vier keer Schots kampioen in vier seizoenen. Sinds de zomer van 2019 speelt hij in Berlijn, dat hem gratis kon overnemen. Iemand uit zijn entourage omschrijft Boyata als discreet en iemand die geen aandacht opzoekt, maar wel super vriendelijk, onafhankelijk en intelligent is. Hij is getrouwd met Manon Lagase. Bij zijn overgang naar Hertha vertelde hij de Duitse krant Bild: "Ik mag thuis geen PlayStation spelen. Mijn vrouw zou me vermoorden. Daarom wandel ik nu, slaap veel en lees boeken". Op YouTube vind je een professioneel gemaakte video van hun huwelijk. Ook hier geen overdreven blingbling, maar vooral een sereen liefdesverhaal.

Geen blingbling, maar sobere trouwvideo van Boyata

Vele gelijkenissen met Boyata

De carrière van Jason Denayer kent enkele opvallende gelijkenissen met die van Dedryck Boyata. Ook Denayer groeide op in Brussel, speelde nooit op het hoogste niveau in België en vertrok rond zijn 17-18 jaar naar de jeugd van Manchester City. Een jaar later kwam ook hij bij Celtic in Schotland terecht. Dat was het seizoen voor Boyata er een contract tekende. Ze speelden er dus niet samen. Denayer veroverde bij Celtic ondanks zijn jonge leeftijd snel een basisplaats, maar City besloot hem daarna uit te lenen aan Galatasaray, Sunderland en opnieuw Galatasaray. In de zomer van 2018 kocht Lyon hem definitief. Daar was hij vorig seizoen aanvoerder bij afwezigheid van de langdurig geblesseerde Memphis Depay. Marc Wilmots riep Denayer een eerste keer op in 2014. Denayer mocht wel mee naar het EK 2016 in Frankrijk, maar kreeg bakken kritiek na de match tegen Wales, waar de Belgen het lieten afweten en uit het toernooi lagen in de kwartfinales. Daarna riep Roberto Martinez hem meer dan twee jaar niet meer op. Denayer mocht ook niet mee naar het WK in Rusland. Sinds het afhaken van Vincent Kompany is hij wel een vaste waarde geworden in de selectie. Zijn teller staat op 24 caps en 1 goal.

"Bij City konden ze niet geloven dat ze Denayer nog niet kenden"