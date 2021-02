Dajana Jastremska blijft geschorst: "Blijf vastbesloten om onschuld te bewijzen"

Dajana Jastremska testte op 20 november bij een onaangekondigde dopingcontrole positief op mesterolone, een anabole stereroïde. Ze ontkende verboden middelen te hebben genomen en verklaarde dat ze de lage dosis mestrolone die werd gevonden vermoedelijk per ongeluk heeft binnengekregen.

Het TAS heeft donderdag in beroep de voorlopige schorsing van de 20-jarige Oekraïense bevestigd. Jastremska verbleef in Australië in de hoop te kunnen deelnemen aan de Australian Open, maar zal nu haar reiskosten moeten terugbetalen aan Tennis Australia.

Jastremska reageert teleurgesteld, maar blijft wel benadrukken dat ze onschuldig is. "Ik blijf vastbesloten mijn onschuld te bewijzen", klinkt het. "Ik wil benadrukken dat de beslissingen van de ITF en het Wereldantidopingagentschap WADA enkel slaan op mijn voorlopige schorsing."

"Mijn team en ikzelf willen me blijven verdedigen in de zaak. We hebben vertrouwen in mijn onschuld."

"Ik weet dat mijn aanwezigheid in Australië vragen heeft opgeroepen. De spoedprocedure bij het TAS had mijn schorsing kunnen opheffen en zo had ik de Australian Open nog kunnen spelen. Daarom kreeg ik de toestemming naar Melbourne te reizen. Ik ben heel teleurgesteld niet te kunnen spelen. Ik blijf vastbesloten mijn onschuld te bewijzen."