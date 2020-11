VIDEO: Formule 1-rijder Romain Grosjean ontsnapt aan de dood na horrorcrash

Grosjean schoot met een hoge snelheid van de baan en belandde frontaal tegen de boarding. Daarbij vloog de auto van Grosjean meteen in brand en brak de auto ook doormidden.

Het liep meteen na de start fout in Bahrein. Na de eerste bochtensectie probeerde Grosjean langs de rechterkant van de weg op te rukken, maar hij kwam in aanraking met Kvijat en werd tegen een vangrail gekatapulteerd.

Grosjean is naar ziekenhuis voor lichte brandwonden

Op beelden was te zien hoe Grosjean naar de pitsstraat werd gebracht. Hij is vervolgens naar het medisch centrum vervoerd voor verdere controle en behandeling van zijn brandwonden.



"Hij is bij bewustzijn en is goed weggekomen met lichte brandwonden aan zijn handen en zijn enkels", zei Haas-teambaas Steiner.

De halo heeft wellicht het leven van Grosjean gered. Hij zat zo'n 15 à 20 seconden in de brandende auto.

"Natuurlijk is Romain een beetje in shock. Ik wil iedereen alle hulpdiensten en iedereen die Romain geholpen heeft bedanken. Het was angstwekkend, maar iedereen heeft een fantastische job gedaan."

De grand prix werd meteen stilgelegd. Pas na goed anderhalf uur kon er weer geracet worden in het koninkrijk.