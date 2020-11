Lewis Hamilton na vreselijke crash: "Zo dankbaar dat Grosjean leeft"

Romain Grosjean crashte in de eerste rondes. Zijn auto vatte vuur, maar gelukkig overleefde de Franse Formule 1-rijder het ongeluk. De grand prix in Bahrein werd meteen stilgelegd.

"Ik ben zo dankbaar dat Romain leeft", reageerde wereldkampioen Lewis Hamilton. "Het risico dat wij nemen is geen grap. We zetten ons leven op het spel voor een sport waar we zo van houden."