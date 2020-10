Ode aan meesterknecht Tim Declercq: "Het werk van Tim redt veel koersen"

Ook in De Tribune kwam het duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Gent-Wevelgem uiteraard aan bod. Komt er zondag in de Ronde van Vlaanderen een vervolg?

Veel zal afhangen van de sterkte van hun ploegen, merkten gasten Tom Steels (ploegleider Deceuninck-Quick Step) en Hans Vandeweghe (De Morgen) op. Zitten Van Aert en Van der Poel net als afgelopen zondag geïsoleerd in de finale of niet?

"Een wedstrijd als de Ronde van Vlaanderen controleren begint bij de start", legt Steels uit. "Daar loop je al een risico dat ze naar elkaar kijken. Wie begint als eerste te rijden of wie rijdt niet?"

"Tegenwoordig zijn de renners zo sterk. Kijk naar de Waalse Pijl: Mauri Vansevenant is 21 jaar, krijgt 9 minuten en wint bijna. Ik wil onze ploeg niet te veel bestoefen, maar het werk van Tim Declercq redt veel wedstrijden."

Declercq (31) is de trouwe werkmier die in zowat elke koers waar hij start de kar trekt. "Wij zeggen: 3 à 4 minuten voor de vluchters en dat is het. Dan bepalen we een tempo om de kopgroep onder druk te zetten, zodat ook zij inspanningen moeten leveren."

"Tim is daar een meester in. Hij kan 150 kilometer een bepaald wattage rijden waarbij je weet dat de kopgroep ook aan het sterven is. Als je dat niet doet... Een voorsprong van 9 minuten voor een kopgroep zoals vroeger, dat is ongehoord. Dat gat krijg je nu bijna niet meer dicht."