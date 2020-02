Ackermann spurt opnieuw naar de winst in Clasica de Almeria

Pascal Ackermann had dit seizoen al twee keer zijn snelle benen getoond, maar winnen zat er nog niet in voor de Duitser. In Mallorca moest hij tot twee keer toe vrede nemen met de tweede plaats, twee keer stak de Italiaan Moschetti hem de loef af.

Maar in de Clasica de Almeria was het dus wel raak voor Ackermann, die de Spaanse eendagskoers voor het tweede jaar op rij naar zich toe trok.

De overwinning van Ackermann kwam er na langgerekte sprint, waarin de Duitser al van ver aanzette. In de laatste meters kwam Alexander Kristoff nog flink opzetten, maar Ackermann hield stand. Elia Viviani mocht als 3e mee op het podium.

Voor de sprint werd het koersverhaal geschreven door 5 dappere vluchters die een eindje voor het peloton mochten uitrijden, maar nooit een realistische kans op de zege hadden. De sprintersploegen hadden voortdurend de regie in handen en behielden ook in de plaatselijke rondes de controle. In de straten van Roquetas de Mar maakte Ackermann het vervolgens af.