Barça wil crisis ontmijnen: "We moeten stoppen met modder te gooien"

Begin deze week stonden Lionel Messi en Eric Abidal lijnrecht tegenover elkaar, nadat de technisch directeur de spelers van Barcelona had verweten dat ze coach Ernesto Valverde naar de uitgang hadden gewerkt. "Wanneer je als directielid spreekt over de spelers, moet je namen geven. Want als je dat niet doet, maak je alle spelers zwart en voed je de geruchten", was de duidelijke boodschap van Messi.

En de storm zal niet meteen gaan liggen, want Barcelona werd gisteren in de extra tijd uit de Copa del Rey gekegeld door Athletic Club. De ontgoocheling duwde de spelers nog wat meer in het kamp van Messi. "Deze club krijgt al genoeg stront over zich heen. We moeten stoppen om ook intern met modder te gooien", zei verdediger Jordi Alba.

"Abidal was zelf een speler van Barcelona, die geliefd is bij de fans. Hij zou dus moeten weten hoe het er aan toe gaat in de kleedkamer en hoe de spelers zich voelen. Hij zou ons moeten helpen, niet ons bekritiseren."

Ook Gerard Piqué kon zich duidelijk niet vinden in de uitspraken van Abidal. "Iedereen weet wat hij goed en slecht heeft gedaan. We moeten stoppen met alles op te blazen en onszelf in de voet te schieten. Deze club is gebouwd op overwinningen en dat moeten we blijven doen."