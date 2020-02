Messi tegen Abidal: "Als je enkele spelers iets verwijt, noem ze dan bij naam"

In een interview met de Spaanse website Sport had technisch directeur Eric Abidal uitgelegd hoe Barcelona beslist heeft om coach Ernesto Valverde te ontslaan.

Abidal zei dat er ook problemen waren in de kleedkamer die meespeelden in het ontslag. "Veel spelers waren niet tevreden en deden hun best niet meer", zei de Fransman.

Lionel Messi voelde zich op Instagram geroepen om te reageren op de uitspraken van Abidal. "Ik doe dit niet graag, maar ik vind dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn taken en beslissingen", schrijft de Argentijn.

"De spelers zijn verantwoordelijk voor wat er gebeurt op het veld en we zijn de eersten om toe te geven dat we niet goed gespeeld hebben."

"Maar wanneer je als directielid spreekt over de spelers, moet je namen geven. Want als je dat niet doet, maak je alle spelers zwart en voed je de geruchten."