Didillon wil zijn kans grijpen bij RC Genk: "Ik kon geen neen zeggen tegen deze club"

Thomas Didillon verkaste in 2018 van Metz naar Anderlecht. De Fransman was vaste doelman bij RSCA, maar werd er in zijn tweede seizoen na één match gepasseerd. Anderlecht haalde Hendrik Van Crombrugge, Didillon moest zich schikken naar een rol als reservedoelman.

Daar kon de Fransman niet mee leven en Racing Genk hielp hem uit de nood. De landskampioen zocht een doelman na de blessures van Danny Vukovic en Maarten Vandevoordt. "Ik kon geen neen zeggen tegen deze club", vertelde Didillon vanmiddag op zijn persvoorstelling.

De voorbije maanden zat er steeds meer ruis op de relatie tussen Didillon en paars-wit. "Het gaat nu niet over wraak, maar over hongerig zijn en over bewijzen dat ik de kwaliteiten heb om voor dit soort ploegen te spelen."

"Ik zit in een positie waarin ik moet spelen als jonge doelman. Ik moest dus nadenken over mijn carrière."

"Genk heeft een speciale identiteit in België en er is geen enkele speler die niet graag voor zo'n club wil spelen. Het is een heel gestructureerde club en er is een positieve vibe in de kleedkamer, met spelers die elkaar willen helpen. Ik heb al gevoeld dat deze groep elkaar vooruit duwt."