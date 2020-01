Boudeweel over malaise in lagere klassen: "Het zal nooit normaal worden!"

Op korte tijd stapelen de alarmerende verhalen over amateurclubs die op de rand van het faillissement staan zich op. Voetbaljournalist Tom Boudeweel, zelf actief in het bestuur van eersteprovincialer Kalken, is niet verbaasd.

De verhalen die nu boven water komen, zijn niet nieuw. Elk jaar gaan er ploegen tussenuit, al denk ik dat het alsmaar vaker zal voorkomen. De redenen hiervoor zijn heel divers, maar het komt erop neer dat de clubs het allemaal niet meer kunnen bolwerken.

1. Er stroomt minder geld naar de clubs

In vergelijking met vroeger zijn de inkomsten van veel clubs gedaald. Er is minder sponsoring, eetfestijnen brengen steeds minder op,...

2. Jonge mensen engageren zich moeilijker

Wij wilden vroeger elke training meedoen, elke match spelen, maar de nieuwe generatie engageert zich een stuk moeilijker. Niet alleen om jeugdtrainer te worden, maar zelfs als speler. Als ze 3 weken niet in de ploeg staan, komen ze al niet meer. Probeer dan nog maar eens een ploeg op de been te houden.

3. Er zijn steeds minder vrijwilligers

Onlangs moest derdeprovincialer Zandbergen de stekker eruit trekken, omdat ze geen vrijwilligers meer vonden. Er zijn alsmaar minder mensen die zich willen engageren, in alle verenigingen. Er zijn dus ook steeds minder bestuursleden. Ik begrijp het ook wel. Soms vraag ik me af: waarom zou je je inzetten voor een bende paljassen die de avond ervoor te veel gedronken heeft.

4. De regels worden steeds zwaarder

De voetbalbond legt de clubs steeds meer verplichtingen op. Er zijn nu ook al licentievoorwaarden voor 2e amateur. Heel wat clubs kunnen niet (meer) aan de verplichtingen voldoen en moeten daarom zakken.

5. Concurrentie met 1e klasse

Mensen gaan nog altijd het liefst naar 1e klasse kijken. Als Gent zondag om 14.30u speelt, is er bij ons in Kalken minder volk. Voetbal is ook geen wekelijkse afspraak meer voor families. De betrokkenheid van ouders of partners is minder. Vroeger kwamen die mee naar het voetbal, nu gaan die zelf iets anders doen. Zo brokkelt alles af.

ASV Geel staat op de rand van de afgrond.

6. De spelerslonen zijn te hoog

Je leest dagelijks overal over besparingen in het gewone leven, maar de voetballers blijven wel heel veel geld vragen. En vooral: de clubs blijven het betalen. Als je alles in het wit doet, komen er veel meer kosten bij: btw, rsz,... Ik zou een salarisplafond super vinden, ik zou niet liever hebben, want zelfs in 1e provinciale wordt er veel te veel betaald. Maar Belgen zijn de meesters van de achterpoortjes. We hebben het bij de start van het seizoen ooit nog opgeworpen op de meeting met de verschillende clubs uit de reeks: zouden we niet beter minder betalen? Maar niet alle teams houden zich daaraan. Er zal nooit volledige solidariteit zijn, dat is het grote probleem. Je móet als club ambitie hebben, maar je moet ook eerlijk voor jezelf uitmaken: waar is onze plaats? Voor een kleine gemeente als Kalken is 1e provinciale het maximum. Een ploeg in de amateurklasse kost stukken van mensen. Zeker in 1e amateur, waar je eigenlijk profclubs hebt. Daar gaat gigantisch veel geld in om. Er is soms een gebrek aan (langetermijn)visie bij clubs, waar nog altijd vaak een voorzitter opduikt die er plots wat geld tegenaan wil smijten.

Is er een oplossing?