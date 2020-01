Clubs vallen als vliegen door financiële malaise: Geel, Vosselaar, Duffel,...

ASV Geel zit in nauwe schoentjes. De club die vorig seizoen vanuit 1e amateur degradeerde naar 2e amateur B (en daar nu 12e staat) kan het hoofd nog nauwelijks boven water houden. De club laat alle spelers en de technische staf vertrekken. "We hebben onze verantwoordelijkheid genomen om de financiële toestand van de club, veroorzaakt door diverse omstandigheden, als onhoudbaar en onomkeerbaar te beschouwen", meldt Geel. "Daarom nemen we de nodige maatregelen. Met onmiddellijke ingang mogen alle spelers en de sportieve staf tijdens deze transferperiode zonder transfervergoeding vertrekken, op voorwaarde dat hun lopende overeenkomst in onderling overleg ontbonden wordt." "Alleen als de volledige spelersgroep én de sportieve staf hun overeenkomst ontbinden, is een faillissement te vermijden. Het bestuur zal zich beraden over verdere stappen en onthoudt zich verder van commentaar."

Vosselaar bindt ook in

ASV Geel is geen alleenstaand geval in de lagere regionen van ons voetbal. De salarissen swingen de pan uit en sinds de invoering van het licentiesysteem moeten ook clubs in de hogere amateurafdelingen aan strengere (financiële en infrastructurele) eisen voldoen. Vorige week al kondigde KVV Vosselaar, een reeksgenoot van Geel in 2e amateur en momenteel 4e in de stand, aan dat het volgend seizoen - vrijwillig - op een lager niveau zal voetballen. "Wij dienen geen licentie-aanvraag in voor 2e amateur", klinkt het in de Kempen. "De club voelt zich genoodzaakt om deze beslissing te nemen. We zijn uitermate fier dat het team 9 jaar lang op nationaal niveau kon voetballen, maar we moeten de realiteit onder ogen zien." "Een subtopper zijn in 2e amateur en daarnaast middelen vrijmaken om te investeren in nieuwe infrastructuur is voor een club als KVV niet haalbaar. Volgens de statuten van de KBVB betekent dit dat we zullen degraderen naar 1e provinciale."

Vosselaar zakt twee reeksen:

Een identiek scenario in Duffel

FC Duffel, het nummer 10 in 2e amateur, zit in hetzelfde schuitje: financiële problemen. Er pakken zich donkere wolken samen boven de club. "We hebben een belastingcontrole gehad waarbij we een aanzienlijke som hebben moeten betalen en we kunnen geen geld recupereren bij onze hoofdsponsor", zegt de voorzitter van de club aan regiozender RTV. "De spelers moeten zwaar inleveren. Als dat niet lukt, dan volgt wellicht een algemeen forfait. We hebben geen centen en moeten nog 5 maanden voort. Dit is een acuut probleem." "Volgend seizoen zullen we - wellicht - over voldoende middelen beschikken om met een degelijke ploeg te voetballen, maar nu dus niet."

En nog voorbeelden...