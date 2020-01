Waarom Thibau Nys nog straffer kan worden dan Sven: "Koeler, truken, sprint"

Thibau Nys steekt er dit seizoen met kop en schouders bovenuit bij de junioren. Waarin is het 17-jarige crosstalent nog beter dan papa Sven Nys? Onze commentator Michel Wuyts ziet 3 verschillen tussen vader en zoon. "Zijn piekvermogen in de sprint ligt erg hoog", weet coach Paul Van Den Bosch.

1) Thibau is koeler dan Sven Nys

Na het Europese en het Belgische kampioenschap schreef Thibau Nys afgelopen weekend ook de Wereldbeker op zijn naam. Nys junior won dit seizoen elke manche bij de junioren: Bern, Tabor, Koksijde, Namen, Zolder en Nommay. Volgend weekend kan hij de kers op de taart zetten in Hoogerheide. "Thibau Nys pakt het koeler aan dan Sven Nys op zijn 17e. Die schoot op grote afspraken al eens in de stress waardoor hij in de fout ging", weet Michel Wuyts. "Ik herinner me Belgische kampioenschappen bij de jeugd. De eerste die viel was Sven Nys, omdat hij met de daver op het lijf startte." "Die faalangst heeft Thibau Nys bijna niet. Hij is koeler dan zijn papa, dat heeft hij van zijn mama Isabelle", gaat onze commentator voort. "En er staat een goeie kop op zijn lijf. Thibau Nys is geen opschepper, hij blijft bescheiden." "Ik heb Sven niet gekend op zijn 17e, maar wat hij niet gehad kon hebben, is de maturiteit waarmee Thibau met de media en belangstelling omgaat", vult zijn coach Paul Van Den Bosch aan. "Omdat hij dat van kindsbeen af heeft meegemaakt natuurlijk. Daar gaat Thibau op een erg volwassen en natuurlijke manier mee om."

2) Zijn trukenarsenaal is breder

"Technisch vind ik Thibau de evenknie van zijn vader", gaat Michel Wuyts voort, "maar zijn trukenarsenaal is dan weer iets breder. Met zijn lef durft hij meer de uitersten op te zoeken dan Sven Nys in zijn jonge tijd."

"Al mag je niet onderschatten wat Sven allemaal deed als jonge kerel. Op het koertje thuis legde hij zijn zus neer om erover te wippen", weet onze commentator. "En nadien legde hij er nog een vriendje of twee bij." Terug naar Thibau Nys. Wuyts: "Zijn grootste wapen vind ik zijn techniek. In die uitermate steile afdaling in Namen heb ik de hele dag maar twee renners in hun klikpedaal zien zitten: Mathieu van der Poel en Thibau Nys."

VIDEO: Zo fietst (!) Thibau Nys een trap op

3) En zijn sprint is vlijmscherp

"Qua vermogen heeft Thibau Nys al een enorme weg afgelegd. In de tweede helft van dit seizoen heb ik hem crossen alleen zien rijden, terwijl hij dat niet nodig heeft", vertelt Michel Wuyts, "want Thibau Nys beschikt over een vlijmscherpe sprint. Ook daarin verschilt hij met zijn vader." Coach Paul Van Den Bosch: "Sven is pas in een later stadium in zijn sprint beginnen te geloven, maar ik kan beamen dat Thibau over een erg grote explosiviteit beschikt." "Zijn piekvermogen ligt rond 1.500 watt of 24 watt per kilo en dat is erg hoog, zeker als je het vergelijkt met profs. Die explosiviteit kan Thibau uitspelen tijdens de start, op korte en steile hellingen en in de sprint."

In Gavere klopt Thibau Nys Lennert Belmans in de sprint.

Michel Wuyts: "Nu moet hij een man worden"

Zelf geeft Thibau Nys (17) zich nog 4 jaar om het te maken bij de profs. "Ik heb lange tijd geen premature uitspraken willen doen over een renner of een crosser", zegt Michel Wuyts. "Je weet nooit hoe een carrière loopt. Kijk maar naar een uitstekende Geert Wellens als junior. De top bij de elite heeft hij nooit helemaal gehaald." "Daarom ben ik altijd bedachtzaam, maar voor Thibau Nys ga ik die voorzichtigheid nu stilaan droppen. Ik zie een aantal kenmerken waaruit ik afleid dat hij grote kans maakt om een uitstekende prof te worden. Of hij die categorie ook zal overheersen zoals Van der Poel nu moet de toekomst uitwijzen."

"Eerst komt misschien wel zijn belangrijkste en moeilijkste seizoen er nog aan: het eerste jaar bij de beloften. Dan moet je het opnemen tegen kalibers van 21 of 22 jaar. Dat zijn al mannen, Thibau Nys moet nog een man worden", besluit Wuyts.

Coach: "Bij de beloften wordt het een ander verhaal"

"Volgend seizoen wordt een erg speciaal seizoen", weet ook Paul Van Den Bosch. "Thibau is pas in november jarig. De eerste crossen zal hij het dus als 17-jarige moeten opnemen tegen die grote en stevige jongens. Die wegen 10 kilogram meer, beschikken over meer volume en hebben meer jaren op de teller staan." "Het contrast zal groot zijn", beseft de coach. "Nu wint Thibau bijna elke wedstrijd, volgend seizoen wordt dat een ander verhaal. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Hij zal niet meer elke cross voor de winst kunnen rijden." "Thibau zal eerst zwaarder en sterker moeten worden. Op zijn 20e zal hij geen 62 maar ongeveer 69 kilogram wegen, schat ik. Dat proces laten we aan de natuur over." "Wat we wel zullen opvoeren is zijn trainingsvolume. Tot nu toe zijn we zeer voorzichting. De meeste duurtrainingen hebben we tot nu toe beperkt tot 2 uur, na dit schooljaar richt Thibau zich volledig op zijn sport en dan vindt hij ook de tijd om meer te trainen." "Wat niet wil zeggen dat we met hem gaan trainen zoals een profrenner. Neen, we gaan stap per stap. Volgend seizoen hoeft hij niet de nummer 1 te zijn bij de beloften." Wanneer dan wel? Van Den Bosch: "Als alles naar wens verloopt, wordt dat iets voor zijn 19e of 20e. Dat is de leeftijd waarop toppers hun neus aan het venster steken bij de profs. Kijk maar naar Mathieu van der Poel, Wout van Aert of Lars Boom, maar eerst moet je Thibau tijd gunnen om te groeien."

