Lof voor hattrick-held Håland: "Kalm, ambitieus en traint ongelooflijk hard"

Bescheiden Håland: "Het was een goed debuut, ik ben gelukkig"

Een droomdebuut heet dat dan. Borussia Dortmund stond 3-1 achter tegen Augsburg toen de 19-jarige Håland het veld opkwam. 3 minuten later was het al prijs voor de Noor. Alsof het nog niet gek genoeg was, kwamen nummer 2 en 3 in amper 20 minuten tijd er vlotjes bij. De rollen waren helemaal omgedraaid, de zege was binnen.

Hoe welbesproken de voeten van Håland op het veld waren, zo bescheiden was zijn reactie na de wedstrijd. "Het was een goed debuut", zei de Noor, terwijl hij de wedstrijdbal onder de arm hield. "Ik ben gelukkig en heel relaxed, maar besef het nog niet zo goed."

"Erling heeft meteen zijn kracht laten zien", klinkt het bij Dortmund-coach Lucien Favre. "Hij beweegt goed tussen de linies en geeft ons een andere manier om vooruit te spelen."

Ook ploegmaat Marco Reus had lof voor Håland. "Hij is heel kalm, maar zeer ambitieus", vertelt de Duitser. "Erling traint ongelooflijk hard. Hij maakte meteen een goede indruk en had een geweldig debuut."

Sportief directeur Michael Zorc bewierookte zijn nieuwe speler, maar blijft voorzichtig: "Erling is een ruwe diamant, maar hij moet nog progressie maken. Hij is nog jong en ik waarschuw alvast voor buitensporige verwachtingen."