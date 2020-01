Oud-Heverlee Leuven beloont topschutter Thomas Henry met contractverlenging

Een jaar geleden maakte Thomas Henry zijn transfer van Tubeke naar OHL. De aankoop was een schot in de roos, want de 25-jarige spits verzekerde het behoud in de Proximus League voor de club uit Leuven. Dit seizoen knalde hij al 11 goals tegen de touwen en had daarmee een bepalende rol in de eerste periodetitel van Oud-Heverlee Leuven.

"Thomas is sinds zijn komst een sleutelspeler in onze ploeg", zei sportief directeur Wim De Corte. OHL is erg ambitieus, net als zijn topschutter. "Ik wil met deze club absoluut promoveren naar eerste klasse. Er wachten ons nog zeven finales om dat doel te bereiken", aldus Thomas Henry.