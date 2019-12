STVV kiest voor Australiër Kevin Muscat als technisch directeur

De 46-jarige Muscat heeft ook een pak coachervaring. Hij was de voorbije 6 jaar trainer van Melbourne Victory, waarmee hij in 2015 de titel pakte. Sinds eind vorig seizoen zat hij zonder werk.

Daarna raapte hij nog een puntje tegen Antwerp, maar Club Brugge, Zulte Waregem én Waasland-Beveren waren te sterk. Op 4 januari trekt STVV op stage. De club hoopt tegen dan ook uitsluitsel te geven over zijn T1.

Reputatie van vuile speler

Als speler - hij was een verdediger - kwam Muscat in Europa uit voor Crystal Palace, Wolverhampton, Glasgow Rangers, Millwall. Hij draagt een stevige reputatie met zich mee, omdat hij er vaak agressief invloog en met stevige tackles spelers viseerde en blesseerde.

Dat leidde even vaak tot opstootjes op het veld en discussies in de tv-studio's achteraf. In een carrière van 19 jaar kreeg hij 123 gele en 12 rode kaarten. Vaak moest hij meerdere speeldagen geschorst aan de kant blijven.