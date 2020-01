Team van Tien (4): wie waren de beste centrale verdedigers van het decennium?

Centrale verdediger (1): Kalidou Koulibaly

"Sterk, snel, slim en na jaren Italië bijna foutloos geworden", somt Peter Vandenbempt op. "Straks is hij 80 miljoen waard. Een uitstekende moderne centrale verdediger met ook offensieve kwaliteiten. Eens sterke kopper en een goeie tackle. Hij was bij Genk een internationale topper in wording."

"Koulibaly is zonder twijfel de beste centrale verdediger van de voorbije 10 jaar in ons land", vindt Stef Wijnants. "Snel, krachtig en met inzicht. Napoli zal geen eindstation zijn voor de 28-jarige Senegalees."

Centrale verdediger (2): Timmy Simons

Was er over de naam van Koulibaly niet de minste twijfel, dan kregen we voor onze 2e centrale verdediger meer discussie. Brandon Mechele en Chancel Mbemba lagen in de weegschaal, maar het is uiteindelijk ouwe trouwe Timmy Simons die het haalt.

"Simons is sluwer en foutlozer dan andere goed voetballende centrale verdedigers die aanmerking kwamen, zoals een Donk of Denswil", zegt Eddy Demarez. "Bovendien heb je met een centrum Koulibaly-Simons een combinatie van zeer sterk, met zeer slim."

Ook Bert Sterckx vindt dat Simons "zelden op een foutje te betrappen" was. Tom Boudeweel looft hem dan weer om zijn leiderschap. "Een sterke leider, zowel op als naast het veld. Een superprof."

