Schalke-doelman Nübel komt er vanaf met 4 duels voor karatetrap

Schalke 04 was tegen Frankfurt op weg naar een 1-0-zege, dankzij een goal van Raman, tot het licht uitging bij doelman Alexander Nübel. De 23-jarige keeper torpedeerde de doorgebroken Gacinovic met een trap à la de Karate Kid.

Het betekende meteen het einde van zijn wedstrijd. Iedereen verwachtte een lange schorsing, maar uiteindelijk wordt Nübel nog gespaard. Hij krijgt amper 4 matchen.

Nübel bood al uitgebreid zijn excuses aan: "Ik heb heel veel spijt. Om die rode kaart maal ik niet, het belangrijkste is dat de speler in orde is (die kwam er vanaf met wat striemen, red)."