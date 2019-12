Opvallend: Waasland-Beveren-coach wijst aan waar het fout zal lopen

De Beverse linkerflank

Worstelen in Charleroi

Jonathan Panzo zet zich nochtans flink in. Maxime Busi moet zijn strafste worsteltechnieken bovenhalen om de 19-jarige verdediger tegen te houden.

Ook rode lantaarn Cercle Brugge heeft geen vuist kunnen maken. De vereniging was zaterdag een eenvoudig slachtoffer van Charleroi (3-0).

De hand van Vanheusden

De cameraman in Standard wil beelden schieten in de spelerskring voor de topper tegen Anderlecht (1-1). Dat is niet naar de zin van Zinho Vanheusden. Tot twee keer toe duwt de aanvoerder de lens weg.