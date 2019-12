De 10 van '19 - "Ging het nog wel lukken voor de Tornados? Ja, dus!"

De 10 van '19: Belgian Tornados lopen naar WK-brons

"Een bekroning voor het team"

"Al 12 jaar staan ze aan de top van de 4x400 meter en dat is onwaarschijnlijk lang. Zeker omdat 400 meter een afschuwelijke discipline is, het melkzuur spat uit je oren."

"Ik was echt blij. Het brons was een bekroning voor het team."

"Maar voor het kampioenschap vreesde ik dat het weer net niet zou lukken. Jonathan Borlée was er niet bij en zijn broers lopen ook niet meer de toptijden. Een finale is en blijft geweldig op wereldniveau, maar het werd brons, fantastisch."

"Kanonskogel Kevin Borlée"

"Na de reeksen zag je al dat die medaille er kon aankomen. Al zeg je dat met

voorbehoud, want in de finale komen de toplanden altijd met andere en sterkere lopers op de proppen", weet Marc Willems.

"Maar Jacques Borlée verrast alweer met zijn opstelling. Jonathan Sacoor, de snelste Belg van het moment, gaat prima van start. Robin Vanderbemden verrast met de sterkste race van zijn leven."

Kris Meertens: "Vanderbemden is voor mij de grote held. Als 200 meterloper overstijgt hij zichzelf op de 400 meter, ik had nooit gedacht dat hij zo snel en scherp zou lopen."

"Ook Jonathan Sacoor en Dylan Borlée overstijgen zichzelf en dan komt Kevin Borlée. Die ontgoochelt nooit als slotloper."

Maarten Vangramberen: "Kevin Borlée was erg geprikkeld. Hij stond niet aan de start van de individuele 400 meter en dat zag je weer in de estafette. Zijn slotronde in de 4x400 is ongezien. Hij vertrok weer als een supersonische kanonskogel."

"Die bronzen medaille is een overwinning van de volharding én van de tactiek. Enkele weken voordien vroeg ik Jacques Borlée, de coach, wat hij ‘s avonds na een training nog deed. Wel, hij ging nog de hele avond alle tegenstanders bestuderen.”

“Borlée is maniakaal met die tactiek bezig. En in de WK-finale kwam alles uit wat hij voorspeld had. Zijn plan klopte als een bus, de Tornados liepen de perfecte race.”