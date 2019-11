Roemenië-Zweden even stilgelegd na racisme-incident: "Idioten heb je overal"

Sociedad-aanvaler Alexander Isak viel in Boekarest in na 78 minuten. Enkele minuten later was het al prijs. "Ik hoorde racistische geluiden uit het publiek en vroeg de scheidsrechter of hij iets gehoord had. Hij had niks gehoord, maar even later legde hij de match wel stil en sprak hij me aan", vertelt de Zweed met roots in Eritrea.

In het stadion werd vervolgens een boodschap omgeroepen, zoals voorgeschreven in het reglement. "De scheidsrechter en ik hadden een korte conversatie en daarna ging de wedstrijd voort. Dat was oké voor mij. Ik ben blij dat we gewonnen hebben, ook al doet het pijn wat er gebeurd is. Het is jammer, maar we waren voorbereid."

"Ik heb me niet laten beïnvloeden, want dat is wat ze eigenlijk willen. Het is beter om zoiets te negeren. Idioten heb je nu eenmaal overal en het is beter om ze geen aandacht te geven."