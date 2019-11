Standard neemt scheidsrechter in het ootje: Laifis ontsnapt aan rood

Het resultaat van gisteren, waar Standard in de laatste minuten de volle buit pakte dankzij Lestienne, deed bij Frankfurt stevig de wenkbrauwen fronsen. De partij had zeker anders kunnen uitdraaien. De gelijkmaker van Kostic werd in minuut 65 via een vrije trap gescoord, die ontstond na een fout van Laifis wat hem ook geel opleverde. Amper 3 minuten later ging Laifis opnieuw in de fout, maar deze keer bleef het zonder gevolgen.

Zo werd net buiten het strafschopgebied Rode tegen de grond gewerkt door de Cyprioot. Discussie alom of de bal op de stip moest of niet, maar nadien ook over de dader van dienst. Laifis stond namelijk al geboekt. Maar scheidsrechter Matej Jug had niet gezien wie de fout maakte en er was geen VAR om hem bij te staan. Bij Standard hielpen ze niet mee en staken ze het op Cimirot. Die kreeg geel in plaats van Laifis.