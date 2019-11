Taekwondoka Achab verovert derde Europese titel uit zijn carrière

Achab ging in Bari op zoek naar de derde Europese titel in zijn carrière na die van 2014 en 2016. De zoektocht van de Belg, nummer 4 op de wereldranglijst, was succesvol.

Achab klopte achtereenvolgens de Iraniër Seyedehsan Naghibzadeh, die onder de Europese vlag vecht, met 25-10, de Turk Hakan Kavurat, met 18-11, en de Spanjaard Marcos Caballero, met 8-7. In de finale haalde hij het met 19-12 van de Kroaat Brecic.

Eerder dit jaar pakte Achab ook al brons op het WK in Manchester.