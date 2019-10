Hoe zou het nog zijn met? "Situatie Malinovski kan er over half jaar anders uitzien"

"Ik zag Denswil als leider van de verdediging"

Na 4,5 seizoen, twee landstitels en een beker bij Club Brugge vond Stefano Denswil het tijd om nieuwe lucht te op te snuiven. Als absolute zekerheid in de Brugse defensie had hij eerder al aan vertrekken gedacht, maar pas deze zomer had Club oren naar de 6 miljoen euro die Bologna bereid was te betalen.

"Verrassend vond ik die keuze niet per se. Bologna is een mooie stap voor een speler die nog niet klaar is voor de absolute top, maar wel voor de middenmoot in een topcompetitie", weet Willem Haak, die u kan kennen van de podcast Lo Stadio over het Italiaanse voetbal.

"Bologna heeft een mooi plan uitgetekend met zijn Amerikaanse eigenaar. Ze hebben zich afgelopen zomer goed versterkt en volgens mij kunnen ze ontwikkelen tot een goede middenmoter, die meedoet voor Europees voetbal."

Stefano Denswil had dit seizoen in zes van de zeven wedstrijden een basisplaats bij Bologna. Volgens Haak kan de 26-jarige Nederlander misschien nog doorgroeien. "Toen hij bij Ajax wegging een aantal jaar geleden, was Club Brugge best een vreemde stap. In Nederland dachten we: wat zal er met zijn carrière gebeuren?"

"Maar ik was onlangs bij Bologna-Roma en ik zag dat hij de leider in de verdediging was. Hij staat in een viermansdefensie aan de linkerkant en heeft daar een opbouwende rol. Dat is hem bij Ajax ingepeperd en dat zie je terug bij Bologna, een team dat verzorgd voetbal probeert te spelen in de Serie A."

"Hij heeft zich de voorbije jaren goed ontwikkeld als voetballer en laat zien dat hij in de Serie A echt meekan. Misschien dat hij dus nog wel een stap hogerop kan zetten."