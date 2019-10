Hoe zou het zijn met? "Wat ik over Wesley las op supportersfora, was niet lief"

"Alsof Aston Villa een schlemiel had gekocht"

Club Brugge wreef zich deze zomer wel even in de handen. Het verloor zijn vaste spits, maar kreeg in ruil een recordbedrag van 25 miljoen euro overgeschreven. Aan de andere kant van Het Kanaal was dat hoge bedrag geen zegen.

Wesley Moraes miste nog bijna geen minuut sinds het begin van de Premier League, maar werd wel afgerekend op zijn prijskaartje. "Wat ik op supportersfora al heb zien passeren, was niet altijd even lief voor Wesley. Alsof Aston Villa een schlemiel had gekocht", vertelt Stefaan Lammens, voormalig Sporza-journalist en al jaren fan van Aston Villa.

"Vorig seizoen scoorde Tammy Abraham 25 keer voor Aston Villa in de Championship en was zo de grote held in de promotie naar de Premier League. Abraham ging dit seizoen terug naar moederclub Chelsea en Wesley werd gekocht voor 25 miljoen euro. In de hoofden van veel fans was hij dus de opvolger van Abraham."

"De verwachtingen waren bijzonder hoog. Ze dachten dat Wesley de ene goal na de andere zou maken. Hij scoorde na 3 speeldagen tegen Everton en na 6 tegen Arsenal, maar die laatste match ging verloren. Dan vergeten fans snel een goal."

"Ikzelf twijfelde ook na de eerste speeldagen. Bij Club Brugge was hij heel nuttig voor de ploeg, maar ook in België was hij geen scoringsmachine. Bovendien heeft Aston Villa geen andere killers in zijn selectie. Fysiek is hij wel sterk, maar vaak stond hij vooraan gewoon te zwemmen."