Hoe zou het zijn met...? "Het is een verrassing als Marin speelt bij Ajax"

Vijf maanden na het einde van de Belgische competitie heeft Marin het moeilijk in Amsterdam. "Ik denk dat alle partijen er meer van hadden verwacht", zegt Freek Jansen, Ajax-watcher bij het AD. "Marin zelf in de eerste plaats. Binnen Ajax heeft iedereen wel van in het begin tegengesproken dat hij de opvolger van De Jong was. Ze wisten dat hij een ander type zou zijn."

Nog tijdens de play-offs had Ajax de komst van de middenvelder bevestigd. Voor ruim 12 miljoen euro was Marin het eerste antwoord van de Amsterdammers op de transfermarkt, omdat ze wisten dat Frenkie de Jong naar Barcelona zou trekken.

Standard stelde vorig seizoen op de laatste speeldag de derde plaats veilig in de JPL. Daarvoor mocht het in grote mate Razvan Marin bedanken. De Roemeen speelde met 5 goals (onder meer twee tegen Club Brugge en een tegen Anderlecht en Gent) en 3 assists een doorslaggevende rol in Play-Off I.

Binnen Ajax heeft iedereen van in het begin tegengesproken dat hij de opvolger van Frenkie de Jong was. Ze wisten dat hij een ander type zou zijn.

"Voor de trainer is er momenteel geen reden om te wisselen"

Voor Marin zit er niks anders op dan er meteen te staan als hij mag invallen van trainer Erik ten Hag. "Tegen Fortuna thuis viel hij eind september goed in. Alleen is de concurrentie gigantisch groot en draait Ajax inmiddels hartstikke goed in de Champions League en in de competitie. Er is geen reden voor de trainer om te wisselen."

"De trainer was hard aan het zoeken naar zijn ideale basis en middenveld. Zo kwam hij uit bij Alvarez en Martinez, twee spelers die eigenlijk als verdediger gehaald zijn. Zij staan nu allebei voor de verdediging, op de posities waar normaal Marin zou moeten spelen. Op dit moment is het een verrassing als Marin speelt en dat zegt genoeg over zijn status.”

In augustus kreeg Razvan Marin veel speelminuten in de voorronde van de Champions League en in de eerste competitiematchen, maar met het verstrijken van de zomerdagen en de komst van extra versterking gleed hij langzaam af naar de rol van bankzitter.

Neres als bewijs dat er geen reden is tot paniek

Er is nog geen reden tot paniek voor de 23-jarige Roemeen. In Amsterdam hebben ze nog wel even geduld. "Over zijn transferprijs van 12 miljoen wordt niet gesproken. Dat heeft er ook mee te maken dat Ajax duurdere aankopen heeft gedaan. Promes voor 16 miljoen euro, Alvarez 15 miljoen: op dat vlak is het voordeel van Marin dat hij goedkoper was."

"Zijn prijskaartje is geen item, maar het speelt natuurlijk wel mee in zijn beoordeling. Anderzijds is het te vroeg om te zeggen dat hij door de mand valt. Het is vaker dat bij Ajax spelers het eerste half jaar veel moeite hebben. Het blijft iets aparts. Dat zag je ook bij David Neres: het eerste half jaar speelde hij bijna niks en als hij speelde, viel hij amper op."

Bij Ajax wordt dan ook helemaal anders gevoetbald dan bij Standard. "Ajax heeft een systeem met 2 spelers voor de verdediging, die vooral passers zijn. Marin is meer een loper. Dat type hebben ze niet echt nodig, want Van de Beek, die als aanvallende middenvelder speelt, is een loper."

"Marin moet veel passen en een hoge handelingssnelheid laten zien en dat is zijn speltype niet. Je kunt de vraag ook andersom stellen: als het middenveld zo blijft staan, is er misschien geen ruimte voor een type-Marin. Dat is het lastige aan dit verhaal."