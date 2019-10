12 oktober 2009: De dag dat de wielerwereld VDB vaarwel zei

"Op vrijdag kwam ik uit de perszaal en hij wandelde mee met mij. Toen vertelde Frank me dat hij eerst nog even op reis zou gaan en dat hij daarna weer de moed zou vinden om beginnen te trainen. Hij vond dat hij zich nog een keer moest opladen om weer te koersen. Wisten we beiden veel dat het ons laatste gesprek ooit zou zijn."

"Het was een formidabele tijd. Frank voelde zich niet te groot om ook in zijn hart te laten kijken. Hij vertelde hoe hij terugkeek op zijn rennerscarrière."

Enkele weken voor zijn dood sprak onze wielerreporter Carl Berteele nog met Vandenbroucke. "In 2009 vond het WK wielrennen in Zwitserland plaats en Frank was daar ook als gastcolumnist voor Het Nieuwsblad", vertelt hij.

Frank vertelde me dat hij eerst even op reis zou gaan, daarna zou hij de moed vinden om weer te trainen. Hij vond dat hij zich nog een keer moest opladen om nog ene keer te koersen.

Schrijver: "De verhalen bleven maar komen"

In "VDB Forever" bundelt auteur Stijn Vanderhaeghe kunstwerken en verhalen. "Ik schreef al zijn biografie, maar toch had ik het gevoel dat het verhaal nog niet uitverteld was", vertelde auteur Stijn Vanderhaeghe op Radio 1. "De verhalen bleven maar komen."

Ook de ouders en de dochter van Vandenbroucke hebben hun steentje bijgedragen. "Het citaat van zijn mama gaat over het feit dat het de bedoeling was dat Frank later haar café zou overnemen in Ploegsteert."



"Hij had haar eigenlijk gevraagd om mee te gaan naar Senegal, maar ze had te veel werk. Dat is altijd blijven knagen." Ook journalisten en kunstenaars leverden een bijdrage. In totaal bevat het boek 34 teksten en 34 kunstwerken. "Het is een eerbetoon geworden, maar sommigen hebben ook de donkere kant van Frank belicht."

Is het niet allemaal wat veel Vandenbroucke? Een goed voorbeeld is hij toch niet geweest? "Hij worstelde ook zelf met dat imago. Hij wou ook zelf graag een beter voorbeeld zijn voor de jeugd, maar gaf toe dat dat niet kon door zijn brokkenparcours. Maar hij spreekt nog altijd tot de verbeelding. Hij was niet alleen op de fiets uitzonderlijk, hij was ook heel innemend. Hij had gewoon charisma."