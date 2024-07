LIVE (13.05 uur) - Pittige tijdrit van 25 kilometer op dag 7 van de Tour, Remco Evenepoel: "Moet me goed liggen"

Heuvelachtige tijdrit met vlakke uitsmijter

Van de 25 kilometer tegen de klok tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin gaan de eerste 10 in grotendeels heel licht klimmende lijn. Het echte werk bergop volgt daarna, met een bergje van anderhalve kilometer aan 6,5%.



Dan is het nog niet helemaal gedaan met nog een paar duizenden meters vals plat bergop. Vervolgens gaat het 5 kilometer in dalende lijn met als uitsmijter nog eens 5 vlakke kilometers.



Kortom: voor ieder wat wils. Al zouden de sterke tijdrijders die ook bergop kunnen à la Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in het voordeel moeten zijn. De klassementsmannen verwachten we dus in de strijd om de tijdritritzege.