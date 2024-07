VIDEO - Lek achteraan? Remco Evenepoel beleeft schrikmoment in slotkilometers van zijn tijdrit

Wat zou het een flinke domper geweest zijn. Remco Evenepoel wordt in de slotkilometers van zijn tijdrit opgeschrikt door een buikgevoel. De wereldkampioen gebaart naar de volgwagen dat hij lek staat achteraan. Na een opwippertje merkt hij dat de druk in zijn achterband nog snor zit. Een klein schrikmoment met goede afloop, want Evenepoel wint alsnog de rit.