Belgische junioren vallen net naast het podium in de mixed relay, het EK-goud is voor Nederland

Net geen EK-medaille voor de Belgische junioren in de mixed relay. De Belgische mannen kwamen nog wel als 3e door, maar de vrouwen moesten een plaatsje toegeven. Zo eindigde België als 4e op 22 seconden van een medaille. Het goud was voor Nederland, Duitsland moest genoegen nemen met het zilver. De Noren zaten lang op de hotseat, maar werden uiteindelijk 3e.

Op dag twee van het EK in Limburg mochten de junioren aftrappen in hun reeks van de mixed relay. Voor België kwam zilveren medaille van de individuele tijdrit Jasper Schoofs als blikvanger aan de start.

Hij nam zijn ploegmaats Matisse Van Kerckhove en Corneel Vanslembrouck op sleeptouw richting een eerste toptijd. Enkel Nederland en Duitsland konden nog onder hun chrono halfweg gaan.

Potentieel brons dus, maar dat glipte toch nog door de Belgische vingers. De Noorse vrouwen namen over van hun mannelijke landgenoten met meer dan een halve minuut achterstand op de medailles. Dat maakten ze helemaal goed.

Dat furieuze tweede deel van Noorwegen konden Ilken Seynave, Luca Vierstraete en Julie Vlyminck niet matchen. Een plekje net naast het podium als vierde was het uiteindelijke verdict.

Nederland begon in polepositie aan de jacht op goud bij de wisselzone in Hasselt en die eerste plek gaven de vrouwen niet meer uit handen. Duitsland maakte wel enkele seconden goed in de twee lokale rondjes, maar strandde op 12 tellen.

Een tweede gouden plak dus voor Oranje in Limburg. Michiel Mouris, gisteren ook al goed voor individueel goud in de tijdrit, is dé grote slokop van dit EK voorlopig.