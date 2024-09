Opnieuw EK-goud voor Nederland: Puck Langenbarg is de snelste bij de junioren in ontregelde massasprint

Puck Langenbarg heeft het EK bij de vrouwen junioren gewonnen. De Nederlandse was de snelste in de massasprint die ontsierd werd door een zware valpartij. Voor Nederland is het na Huub Artz, Lorena Wiebes en Sofie van Rooijen al het vierde EK-goud in de wegritten. Auke De Buysser was de beste Belgische op de 7e plaats.

Ook bij de vrouwelijke junioren bleef het spektakel uit in de EK-wegrit. Geen kasseien en heuvels op hun menu, enkel rondjes in Hasselt.

En dus kon er niemand wegrijden om een massasprint te voorkomen. Het gedrum kon helemaal losbarsten en dat had negatieve gevolgen. Na enkele kleinere valpartijen ging het in de slotkilometer helemaal mis.

Een Poolse ging als eerste hard tegen de grond en nam een pak volk mee in haar val. Rensters gingen over de kop in de buik van het peloton en aan de zijkant tegen de afrastering, de schade was groot.

In die chaos hield de Nederlandse Puck Langenbarg het hoofd koel. Ze overtrof de Duitse Messane Bräutigam, die nochtans perfect afgezet werd. En zo was het weer maar eens prijs voor Nederland, al hun zesde EK-goud in Limburg.

De clean sweep van de wegritten bij de vrouwen is bepaald indrukwekkend, met zowel bij de junioren, de beloften als de elite Europese titels voor Nederland.

De Belgische Auke De Buysser tekende met een zevende plaats nog voor een ereplek in de top 10. Gefrustreerd klopte ze op haar stuur, er zat misschien meer in.