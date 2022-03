Wereldkampioene Elisa Balsamo wint Brugge-De Panne na incidentrijke finale

De vrouwen beginnen er om 12.45 u. aan in Brugge. Na 72 kilometer volgt de eerste passage aan de finish in De Panne en dan maken de rensters zich op voor 2 lokale rondes van 45,1 kilometer.



De passage door De Moeren is ook dit jaar weer de scherprechter. De wind kan een stokje steken voor de kansen van de sprintsters. Vorig jaar veroorzaakte de laatste doortocht door De Moeren scheuren in het peloton.



Na de laatste passage door De Moeren moet er nog 35 kilometer afgewerkt worden tot de streep in De Panne.