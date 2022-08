Geen overwinningsdans voor Mazzu: Union wint Brussels duel tegen ex-coach

Fase per fase

clock 90+11' tweede helft, minuut 101. Gedaan! Nathan Verboomen maakt er een einde aan. Alle doelpunten vielen vandaag in de eerste helft, met Union dat telkens op voorsprong kwam via Boniface en Vanzeir. Murillo kon één keer terugprikken. Union ontsnapte in de tweede helft twee keer aan een penalty dankzij VAR-interventies en overleefde een pittig slotoffensief van Anderlecht. . Gedaan! Nathan Verboomen maakt er een einde aan. Alle doelpunten vielen vandaag in de eerste helft, met Union dat telkens op voorsprong kwam via Boniface en Vanzeir. Murillo kon één keer terugprikken. Union ontsnapte in de tweede helft twee keer aan een penalty dankzij VAR-interventies en overleefde een pittig slotoffensief van Anderlecht.

clock 90+9' tweede helft tweede helft, minuut 99 match afgelopen

clock 90+6' tweede helft, minuut 96. Alles of niets Refaelov. Hoge voorzet van Anderlecht, Moris bokst weg richting Refaelov. Die probeert met een hoge volley nog iets te doen maar de bal zoeft ver voorlangs. . Alles of niets Refaelov Hoge voorzet van Anderlecht, Moris bokst weg richting Refaelov. Die probeert met een hoge volley nog iets te doen maar de bal zoeft ver voorlangs.

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Met nog een minuut te spelen gaat Nieuwkoop liggen na een stevige elleboog van een ploegmaat. De Union-aanhang gaat al uit van de drie punten. . Met nog een minuut te spelen gaat Nieuwkoop liggen na een stevige elleboog van een ploegmaat. De Union-aanhang gaat al uit van de drie punten.

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Moris redt. De Union-keeper tikt de bal van onder de lat. Anderlecht heeft nog vier minuten extra tijd om nog iets uit de brand te slepen. . Moris redt De Union-keeper tikt de bal van onder de lat. Anderlecht heeft nog vier minuten extra tijd om nog iets uit de brand te slepen.

clock 90' tweede helft, minuut 90. Nee, ook deze keer geen penalty. De bal ligt een halve meter buiten de backlijn. Refaelov staat er achter. . Nee, ook deze keer geen penalty. De bal ligt een halve meter buiten de backlijn. Refaelov staat er achter.

clock 90' Gele kaart voor José Rodríguez van Union tijdens tweede helft, minuut 90 yellow card José Rodríguez Union

clock 89' tweede helft, minuut 89. Opnieuw penalty? De VAR heeft opnieuw werk. Rodriguez trapt Olsson aan maar was het wel binnen de zestien? . Opnieuw penalty? De VAR heeft opnieuw werk. Rodriguez trapt Olsson aan maar was het wel binnen de zestien?

clock 88' tweede helft, minuut 88. "Er komt altijd nog een kans", dat is de oude voetbalwijsheid in deze situatie. Wanneer valt die? . "Er komt altijd nog een kans", dat is de oude voetbalwijsheid in deze situatie. Wanneer valt die?

clock 85' tweede helft, minuut 85. Er zit nu wel vuur in paars-wit. Fabio Silva kan gaan spurten en schiet. Moris pakt en moet corner na corner toestaan. Union lijkt de match uit handen te gaan geven. . Er zit nu wel vuur in paars-wit. Fabio Silva kan gaan spurten en schiet. Moris pakt en moet corner na corner toestaan. Union lijkt de match uit handen te gaan geven.

clock 84' tweede helft, minuut 84. Geen penalty, wel offside. De VAR laat vandaag veel van zich horen. De bal gaat van de stip, de videoref heeft buitenspel gezien bij Anderlecht. Mazzu kan het niet geloven. . Geen penalty, wel offside De VAR laat vandaag veel van zich horen. De bal gaat van de stip, de videoref heeft buitenspel gezien bij Anderlecht. Mazzu kan het niet geloven.

clock 82' tweede helft, minuut 82. Hands Burgess. Ai, ai. Burgess valt in de meute en legt zich met zijn arm voor de bal. Penalty oordeelt Verboomen. . Hands Burgess Ai, ai. Burgess valt in de meute en legt zich met zijn arm voor de bal. Penalty oordeelt Verboomen.



clock 81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Union, Oussama El Azzouzi erin, Teddy Teuma eruit wissel substitution out Teddy Teuma substitution in Oussama El Azzouzi

clock 77' tweede helft, minuut 77. Slotoffensief Anderlecht? Kan Anderlecht voor echt gevaar zorgen? De pas van Murillo gaat voorbij aan ploegmaats én tegenstanders, even later trapt Fabio Silva los over de bal. . Slotoffensief Anderlecht? Kan Anderlecht voor echt gevaar zorgen? De pas van Murillo gaat voorbij aan ploegmaats én tegenstanders, even later trapt Fabio Silva los over de bal.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Anderlecht, Mario Stroeykens erin, Wesley Hoedt eruit wissel substitution out Wesley Hoedt substitution in Mario Stroeykens

clock 72' tweede helft, minuut 72. Lazare alleen. Bijna maakt Union het helemaal af. Lazare wordt diep gestuurd door de ingevallen Adingra en kiest er oog in oog met Van Crombrugge voor om de bal alsnog opzij te leggen. Vanzeir krijgt zijn schot niet afgevuurd. . Lazare alleen Bijna maakt Union het helemaal af. Lazare wordt diep gestuurd door de ingevallen Adingra en kiest er oog in oog met Van Crombrugge voor om de bal alsnog opzij te leggen. Vanzeir krijgt zijn schot niet afgevuurd.

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Union, Simon Adingra erin, Victor Boniface eruit wissel substitution out Victor Boniface substitution in Simon Adingra

clock 70' tweede helft, minuut 70. Het is een ongelukkige avond voor Sebastiano Esposito. De moeite is er zeker wel maar veel komt er niet uit. Scheidsrechter Verboomen moet de geagiteerde Mazzu ook even kalmeren. . Het is een ongelukkige avond voor Sebastiano Esposito. De moeite is er zeker wel maar veel komt er niet uit. Scheidsrechter Verboomen moet de geagiteerde Mazzu ook even kalmeren.

clock 69' Gele kaart voor Bart Nieuwkoop van Union tijdens tweede helft, minuut 69 yellow card Bart Nieuwkoop Union