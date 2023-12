KAA Gent stoot dankzij scorende Cuypers door tegen STVV na festival van gemiste kansen

EINDE: KAA Gent stoot door na festijn van gemiste kansen

Zowel Gent als Sint-Truiden lieten veel kansen liggen na de pauze, het had zowel 1-1 als 0-2 kunnen en misschien wel moeten staan. Al bij al is de overwinning van de Buffalo's wel verdiend te noemen. In balbezit was Gent de betere ploeg en had meer dan voldoende mogelijkheden op de 0-2, maar Tissoudali liet de huizenhoge kansen liggen.