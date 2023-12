Union ontsnapt aan bekerexit tegen SK Beveren door late treffers

SK Beveren - Union in een notendop:

Paal houdt gretig SK Beveren van verdiende voorsprong

SK Beveren , middenmoter in de Challenger Pro League, had met Westerlo in de vorige ronde al een eersteklasser uitgeschakeld op de Freethiel en droomde van een nieuwe stunt tegen Union . De fiere leider in 1A kwam fel gewijzigd aan de aftrap, zonder sterkhouders als Puertas, Amoura, Lapoussin en Burgess. Die vele wissels van Alexander Blessin pakten niet goed uit, want Union bakte er weinig van in de eerste helft. Beveren was een pak gretiger en liet de bezoekers al vroeg in de wedstrijd flink schrikken met een kopbal van Koyalipou. Limbombe besloot dan weer te onbesuisd na een snedige counter. Union kwam niet verder dan wat ongevaarlijke afstandsschoten van Rasmussen en Rodriguez en ontsnapte tien minuten voor de rust aan de 1-0. Filipovic ging maar net onder een vrije trap van Goncalves door en zag hoe de bal in de bots op de paal strandde.

Union vermijdt verlengingen met flinke dosis meeval

Bijna een droomstart voor Union in de tweede helft. Prima aangespeeld in de zestien dribbelde Ayensa vlot voorbij doelman Deman, maar zijn afwerking strandde op de verste paal. Meer dan een opflakkering was het niet bij de bezoekers en dus greep Blessin na ruim een uur in met drie wissels: enter Amoura, Lapoussin en François.



Veel zoden zette dat niet aan de dijk voor Union. Integendeel, 20 minuten voor het einde kwamen de bezoekers weer goed weg op een vrije trap van Goncalves. Niet hijzelf, maar uitblinker Koyalipou mikte de bal dit keer met een knappe retro tegen de paal.



Een teken aan de wand voor Beveren, want terwijl iedereen zich opmaakte voor verlengingen liet Dame Fortuna de thuisploeg in de extra tijd helemáál in de steek. Op een voorzet van François werkte Bateau de bal ongelukkig in eigen doel en twee minuten later bleef doelman Deman weer verslagen achter toen een vrije trap van Amoura afweek op de muur.



Dikke pech dus voor SK Beveren, dat meer verdiende. Union zal het worst wezen, ondanks een matige prestatie zit het morgen gewoon in de trommel voor de loting van de kwartfinales.