Red Panthers krijgen China alsnog klein in olympische opener na spannend laatste kwart

In het tweede kwart zetten de Belgische hockeyvrouwen hoge druk en de Chinezen wisten daar niet onderuit te komen. Kort voor rust liep Michelle Struijk goed in de ruimte. Ze paste naar Camille Belis, die kon doortikken naar Ambre Ballenghien. Zij twijfelde niet en schoot de bal door de benen van de Chinese doelvrouw: 1-0.

De Red Panthers hebben hun eerste olympische opdracht volbracht. In het Stade Yves-du-Manoir in Colombes wonnen onze Belgische hockeyvrouwen met 2-1 van China.

Na rust liet België de druk zakken. China kwam steeds beter in de wedstrijd, maar was nooit gevaarlijk. Emily White zag Judith Vandermeiren lopen, maar de Chinese doelvrouw stopte haar foutief af en België kreeg een strafbal. Stephanie Vanden Borre schoot te centraal en liet de kans op de 2-0 liggen.

België voerde de druk opnieuw op en zocht naar een doelpunt. Vijf minuten voor tijd was Charlotte Englebert daar met een geniaal moment. Ze draaide weg van haar tegenstander in de cirkel en schoot de bal staalhard in het dak van het doel: 2-1 en opdracht volbracht wat de eerste olympische wedstrijd van de Red Panthers betreft.

Ervaren rot Michelle Struijk was na afloop tevreden. "Het was een heel gelijke match. Het kon twee kanten uitgaan, maar we hebben uiteindelijk doorgeduwd en we zijn heel blij dat we die 2-1 toch hebben kunnen maken."

In het begin van de wedstrijd was de controle er niet altijd. "Voor heel veel meisjes zijn dit hun eerste olympische minuten, dan kunnen de zenuwen er al eens insluipen. Maar er stond ook een heel sterk China, ze stonden overal, dus complimenten aan hen."

Doorheen de wedstrijd zag Struijk haar teamgenoten groeien. "Maar er zijn zeker en vast nog puntjes waarop we kunnen werken. Nu is het focussen op morgen, het is niet omdat het Frankrijk is dat we moeten denken dat het al in orde is."

Ook Charlotte Englebert was blij dat ze een doelpunt kon meepikken. "Voor een aanvaller is het altijd leuk om te scoren. We zitten in een groot toernooi dus een doelpunt is altijd belangrijk."

Voor doelvrouw Elodie Picard was het haar 50e cap. "De sfeer was geweldig. Het is de eerste keer voor mij met zoveel Belgische supporters en dat voel je wel."

Bondsoach Raoul Ehren kon tevreden terugkijken op de prestatie van zijn Panthers. "Ik heb vandaag de Panthers gezien waar ik op hoopte. China is een van de medaillekandidaten, en dat zag je vandaag ook wel. We hadden allebei kansjes, maar wij namen over en waren de betere ploeg. Dit zijn fijne drie eerste punten."