Mika Godts opnieuw "enkele dagen out", Ajax mist Belgisch goudhaantje in Klassieker tegen Feyenoord

Het duel tussen Ajax en Galatasaray was nog maar goed en wel begonnen toen Mika Godts ging zitten. De 19-jarige Belg tastte na een sprongetje naar zijn hamstrings.

Godts leek meteen te weten hoe laat het was, want hij ging zichtbaar aangeslagen van het veld. De flankaanvaller miste in november en december ook al een handvol wedstrijden met een blessure aan zijn hamstrings.

Het uitvallen van Godts is een opdoffer voor Ajax, want onze landgenoot is eigenlijk maar de enige linksbuiten in de selectie. Komend weekend zal coach Francesco Farioli dus moeten puzzelen voor de topaffiche tegen Feyenoord.

Maar de Italiaan had tegelijk ook goed nieuws, want hij verwacht dat Godts niet al te lang uit de roulatie zal zijn. Hij sprak over een afwezigheid van "enkele dagen".

Godts kwam dit seizoen al 29 wedstrijden in actie voor Ajax. Daarin was hij goed voor 7 goals en 5 assists.