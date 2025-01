Het weerbericht voor het WK veldrijden in Liévin: van kletsnat naar koud (en glad?)

Liévin is er bijna klaar voor. Van vrijdag tot en met zondag worden de wereldkampioenschappen veldrijden er georganiseerd. Een klassieke vraag voor het WK: wat hebben de weergoden in petto? Wij klopten aan bij onze weerman Bram Verbruggen voor een update.

Donderdagnamiddag staat een eerste officieel verkenningsmoment op het programma.

Wellicht zullen enkele Belgen al eens komen snuffelen, maar of hun indrukken van vandaag ook de komende dagen nog steek zullen houden, is zeer de vraag.



Een blik op de weerkaarten leert weerman Bram dat er sprake is van een kentering.

Vandaag, donderdag, krijgen we net zoals in ons land nog regenbuien. In de namiddag wordt het stilaan droog met enkele opklaringen bij een graad of 5.

Vrijdag beginnen we de dag met temperaturen rond het vriespunt, 's namiddags stijgt het kwik naar 6 graden. Het wordt bewolkt met af en toe wat lichte regen.

De vrieskoude keert ook zaterdag- en zondagochtend terug. Het weekend start grijs, na de middag krijgen we stilaan opklaringen bij 5 graden.

Ook zondag is er dus een koude start van de dag met lage wolken, maar vrij snel zullen opklaringen volgen en 's namiddags wordt het vrij zonnig bij 5 graden.

Hoe het parcours zal reageren op de regen van de voorbije dagen, de nachtvorst en de vele verkenningen en WK-races, zullen de renners met ons dus de komende dagen ontdekken.