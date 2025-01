Zes Duitse baanwielrenners worden aangereden tijdens training op Mallorca, maar zijn niet in levensgevaar

Op Mallorca zijn zes Duitse baanwielrenners gewond geraakt bij een aanrijding. Ze waren er zich aan het voorbereiding op het EK baanwielrennen (12 tot 15 februari). Tijdens hun training reed een bestuurder frontaal in op het groepje renners. Ze werden met breuken afgevoerd naar het ziekenhuis, maar niemand zou in levensgevaar zijn.

Het ongeval gebeurde maandagochtend in de buurt van de luchthaven van Palma de Mallorca. Zes renners van de Duitse nationale baanwielerploeg raakten gewond.

Tobias Buck-Gramcko (3e op het EK 2023 in de individuele achtervolging) was daarbij betrokken, net als Benjamin Boos, Bruno Kessler, Max-David Briese, Moritz Augenstein en Louis Gentzik. Zij bereidden zich voor op het aankomende EK in Heusden-Zolder.

Volgens de Duitse Wielerfederatie zag een 89-jarige bestuurder de renners niet rijden, waarna hij frontaal op hen inreed. Ze werden afgevoerd naar het ziekenhuis voor medische bijstand.

Enkele renners hebben zware verwondingen, maar niemand verkeert in levensgevaar. Er zijn wel al verschillende breuken vastgesteld, waardoor ze wellicht een streep moeten trekken door het EK.