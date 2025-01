Houdt Standard met laag doelsaldo en stevig programma top 6 vast? "Niet kansloos tegen Anderlecht en Antwerp"

Standard heeft afgelopen weekend nog maar eens een nipte zege geboekt, tegen Dender. Daardoor komt het de top 6 binnen, met een wel heel laag doelpuntensaldo. "Dit is een heel grote uitzondering", kadert Gert Verheyen. Het panel van Extra Time buigde zich ook over het loodzware programma van de Rouches. Of is het toch niet zo lastig als het lijkt?

"De gemaakte doelpunten geven vaak mee in het klassement hoeveel punten je hebt. Je ziet dat bij de rest. 34 punten met 16 goals is een gigantisch verschil."

Nog nooit in de geschiedenis van de Jupiler Pro League gebeurde het. Na 23 speeldagen staat Standard zesde in de competitie, met een doelpuntensaldo van slechts -6. Achter de Luikse ploeg staan zelfs vijf teams met een betere goalbalans.

Het is heel weinig met eigen balbezit en heel vaak in de omschakeling.

Het is heel weinig met eigen balbezit en heel vaak in de omschakeling.

Al weken aan een stuk toont coach Ivan Leko dat hij de succescode van zijn Standard heeft gekraakt. Gert Verheyen legt het systeem uit.

"Eigenlijk is het met een ruit op het middenveld, een 5-4-1. De spitsen spelen achter elkaar, Ayensa achter Zeqiri. Het is maar in balbezit dat hij er soms naast komt, in balverlies is het altijd dit."

"Het is zo simpel als het groot is", gaat Verheyen verder. "Ze proberen een bal af te pakken en te rennen, liefst zo rap mogelijk. Het is heel weinig uit eigen balbezit en heel vaak in de omschakeling."

Met dat balbezit neemt Standard overigens geen risico's. "Vanuit eigen balbezit is het heel vaak lang, waardoor je geen fouten maakt en geen balverlies lijdt op eigen veld. Daardoor slik je geen doelpunten door eigen fouten."