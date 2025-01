In de voetsporen van Jacky Ickx en Thierry Boutsen: Laurens Vanthoor wint prestigieuze 24 uur van Daytona

De Porsches van Penske domineerden de uithoudingsrace op de Daytona International Speedway en na een razendspannende race was het uiteindelijk het trio van Felipe Nasr, Nick Tandy en Laurens Vanthoor dat aan het langste eind trok.

Pas in het laatste uur konden ze afstand nemen en de overwinning veilig stellen. Iets meer dan 22 minuten voor het einde maakte Nasr het beslissende inhaalmanoeuvre (zie video onder).

Ex-F1-piloot Nasr had vorig jaar ook al de etmaalrace in Daytona gewonnen, toen met andere teammaats. Voor Vanthoor is het de eerste overwinning in de legendarische race.