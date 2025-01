Amusante herinneringen, Courtois en zelfs Eden Hazard: dit was de eerste persconferentie van Rudi Garcia

Bonjour à tous, hallo, good afternoon.

Ziedaar de eerste woorden van Rudi Garcia als bondscoach van de Belgische nationale ploeg.

De Fransman presenteerde zich meteen als een vlotte prater en onderstreepte meermaals “zeer gemotiveerd te zijn sinds de eerste gesprekken in december”.



Tijdens zijn eerste persmoment viel op dat Garcia hard rekent op de ervaren spelers bij de Rode Duivels.

"De anciens zullen een grote rol spelen", aldus de bondscoach. "De resultaten vielen tegen, maar alles is mogelijk en we hebben duidelijke doelen. Mijn rol is nu om spelers te bekijken, in binnen- en buitenland. Maar met hen overleggen is een doelstelling, ja. In Napels en Manchester zal ik zeker met Lukaku en De Bruyne van gedachten wisselen."

En daarbij hoort voor hem ook Thibaut Courtois.



"Courtois is een van de belangrijkste spelers. We hebben kwaliteit in doel met Sels en Casteels, maar als de beste keeper van de wereld een Belg is, dan wil je die in je kern. De signalen zijn positief. Thibaut zal zich nog kunnen uitdrukken. We rekenen op hem."