Nog geen koers, wel een nieuwe revalidatie voor Remco Evenepoel: "Dat je hier sterker uitkomt? Sorry, dat is bullshit"

wo 22 januari 2025 08:33

Nu in Australië het wielerjaar 2025 op gang is gevlagd, staan alle renners te popelen om hun eerste competitiekilometers weg te tikken. Remco Evenepoel (24) zit echter nog een tijdje in de wachtzaal. Hoe zwaar zijn de gevolgen van zijn val en revalidatie op korte én op lange termijn? Sporza legde het vraagstuk aan enkele prominenten voor op Velofollies.

Op het Sportgala gaf Remco Evenepoel 10 dagen geleden een weinig positieve update. Net nu hij eindelijk aan zijn revalidatie was kunnen beginnen, bleek de schade toch nog groter dan gedacht. "Er is een bijkomend probleem, want er is een zenuw geraakt", vertelde hij. "Het zal langer duren dan we hadden gedacht." Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout was afgelopen weekend te gast op Velofollies en had kort voordien nog contact gehad met Evenepoel. "Hij staat voor een moeilijke opdracht, maar ik weet wie hij is en welke hardheid hij in zich heeft." "Het komt weer goed, hé. Remco zal ons vroeg of laat weer verbazen en wegblazen. Maar ik maak de vergelijking met Wout van Aert. Ze zitten een beetje in dezelfde positie: het gaat met vallen en opstaan." "Je hoort dan wel die clichés dat sporters hier sterker uitkomen, maar dat is - als ik dat zo mag zeggen - bullshit. Remco en Wout konden allebei in hun carrière al veel verder gestaan hebben als ze dit allemaal niet meegemaakt hadden." "Je blijft 2 à 3 maanden van de fiets en je steekt je energie in andere zaken. Daar word je niet beter van. Zo simpel is het. Natuurlijk hebben zij relativeringsvermogen. Het kan tegenzitten in het leven, maar als sportman kan je zoiets beter missen."

Sven Vanthourenhout en Remco Evenepoel in Parijs.

Evenepoel heeft net een uniek jaar achter de rug met zijn dubbel goud in Parijs. Is zo'n piek ook dit jaar haalbaar? "Dat kan", aldus Vanthourenhout. "Maar ondertussen verliest hij weer enkele maanden en had hij Luik of andere klassiekers kunnen afvinken." "Nu zit je weer te rekenen in functie van je herstel. Er zal weer een hoogtepunt komen, maar de maanden voordien zijn geschrapt en zijn palmares had al ruimer kunnen zijn. Kijk ook naar Van Aert, die Vlaanderen en Roubaix al een paar keer gemist heeft." Vanthourenhout maakt zich naar eigen zeggen geen zorgen over de naschokken op langere termijn en het ontwikkelingsproces van Evenepoels totale carrière. "Maar vergeet ook de menselijke kant niet." "Toen ik Wout in de Vuelta zag liggen na zijn val, dacht ik: "Het is toch niet de keer te veel?" Je revalideert niet zomaar van een verkoudheid, hé. Je keert altijd terug vanuit het niets." "Je moet maanden hard werken om hopelijk weer op dat niveau te komen. De renners nemen dat mee, de buitenwereld ziet dat niet. Want ze worden bekeken als wielergoden met zeges."

In een rechte lijn

Ook voor zijn onfortuinlijke val had Evenepoel zijn vizier al op de Tour de France gericht. Bij zijn debuut vorig jaar eindigde hij op 9'18" van Tadej Pogacar. Zijn doel was dan ook om in 2025 een hap van die achterstand te bijten. "De concurrenten hebben de afgelopen maanden wel getraind, voor Remco moet dat nog beginnen. Maar laat me duidelijk zijn: als hij in Parijs 2e of 3e wordt op minder dan 9 minuten, dan is dat fantastisch voor de toekomst. Dat weet hij zelf ook", sluit Vanthourenhout af. Opvolger Serge Pauwels sprak vorige week nog met Koen Pelgrim, de trainer van Evenepoel. "Hij moet zijn trainingsachterstand goedmaken op renners die al wereldtop zijn en die elk jaar nog enkele procenten verbeteren." "Maar goed, het is niet anders. Remco zal nu meer in één rechte lijn richting de Tour werken, terwijl je anders met rustperiodes werkt zoals na het voorjaar. Terwijl Pogacar en co rusten, zal Evenepoel dan weer winst boeken."

Ik sprak met Remco meteen na de Tour en hij was toen al bezig met zijn werkpunten om nog dichter bij de top te komen. Maar dat komt nu op de tweede plaats. Hij moet eerst de oude worden. Serge Pauwels

Serge Pauwels, trainer Koen Pelgrim en Remco Evenepoel.

De kopman van Soudal-Quick Step wordt 25 jaar. Ga je ervan uit dat dit de fase is in zijn carrière waarin Evenepoel zichzelf nog beter kan leren kennen en kan blijven groeien, dan is zijn pechwinter een ferme streep door zijn rekening. Pauwels: "Hij heeft in 2024 al een grote stap gezet. Want ondanks zijn eindzege in de Vuelta waren er schijnbaar toch wat twijfels of hij in het hooggebergte met de allerbeste renners 3 weken zou meekunnen. Dat antwoord kennen we intussen: ja." "Ik sprak met hem meteen na de Tour en hij was toen al bezig met zijn werkpunten om nog dichter bij de top te komen. Die renners hebben die data ook en weten hoe groot het gat is dat moet worden gedicht." "Maar dat komt nu op de tweede plaats", besluit de bondscoach. "Hij moet eerst de oude worden en dan pas moet hij aan de details werken."

Niet in de schijnwerpers

Wie ook weet hoe een carrière gepaard gaat met hoogtes en laagtes, is Tom Dumoulin (34). De Nederlandse winnaar van de Giro stopte in 2022 na enkele jaren vol fysieke en mentale hinderpalen. "Ik lees dat Remco 10 weken heeft stilgelegen: dat is veel, maar het is echt niet onoverkomelijk", legt de Nederlander uit. "Voor de Tour hoeft dat geen gevolgen te hebben, misschien ook niet voor de klassiekers." Maar Dumoulin stipt wel een belangrijke valkuil aan. "Remco mist nu een stuk van zijn basis. Hij doet er verstandig aan om die basis eerst op te bouwen voor hij echt veel begint te koersen." "Doe je dat met te weinig basis, dan zal je wel eens kunnen verrassen en uithalen. Iemand die zo goed is als Evenepoel kan dan bijvoorbeeld Luik-Bastenaken-Luik winnen." "Maar maak je er een drukke koersperiode van, dan neem je dat gemis aan basis mee naar de Tour. Ik zou zeggen: werk dus in alle rust toe naar de Ronde van Frankrijk."

Misschien is dit net goed voor een volgende stap: soms zet je één stap achteruit om er twee vooruit te maken. Hopelijk is dat bij Remco het geval. Tom Dumoulin

Tom Dumoulin wordt gevierd na zijn eindzege in de Giro.