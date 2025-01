Swingende jonkies bezorgen Genk extra wapens in titelstrijd: "Zelfs met de bank kan je basiselftal vormen"

zo 19 januari 2025 08:28

Alleen maar lachende (jonge) gezichten bij Genk. Zaterdag won het in Mechelen na een swingende pot voetbal. De Limburgse jonkies maakten van het veld hun speeltuin: El Ouahdi en Karetsas scoorden, Steuckers strooide met prima passes. "Ik heb veel spelers met vertrouwen", beseft de gelukkige trainer Thorsten Fink.

Dit seizoen speelt KRC Genk geen Europees voetbal, maar het beschikt toch over een brede kern. Zo kon het gisteren 6 wissels uitvoeren in vergelijking met de verloren bekermatch tegen Club Brugge. Slikte het daardoor wel meteen een tegengoal op het veld van KV Mechelen?

"Het is normaal dat je een beetje moet wennen en erin moet komen", schat basispion Jarne Steuckers in. "Sommige van die jongens hebben niet week na week gespeeld. We hebben jonge gasten die voetballend heel goed zijn." Ook trainer Thorsten Fink zag dat het goed was. Hij roteerde stevig voor de derde match in zeven dagen. "Op dit moment heb ik veel spelers met vertrouwen. Het doel is om iedereen nodig te hebben en om een team te zijn", aldus de Duitser.

Ik speel graag met 'Kos' samen, want het is een jongen die goed kan voetballen. Jarne Steuckers

Wat ook opvalt, is hoe jong het elftal van KRC Genk gisteren was. Met Karetsas (17), Adedeji-Sternberg (19) en Penders (19) speelden drie jongens die nog 20 jaar moeten worden. Bryan Heynen (27) was de meest ervaren speler op het veld. Steuckers, zelf ook nog maar 22 lentes oud, trok vooral een blikje met complimenten open voor de jongste van de groep, Konstantinos Karetsas. "Ik denk dat we allemaal weten dat 'Kos' een groot talent is. Dat laat hij zien. Ik speel graag met hem samen, want het is een jongen die goed kan voetballen. Zo'n speler heb je altijd nodig."

Onze coach geeft elke speler veel vertrouwen. Konstantinos Karetsas

Zelf hoopt de piepjonge Karetsas nog op wat progressie. "Als jonge jongen is het in het begin er nog wat in komen. De statistieken waren er nog niet, maar in 2025 zullen ze komen. Ik heb geduld." "Als ik een kans krijg, dan zal ik die pakken", zegt Karetsas, die ook nog even terugkomt op de brede selectie. "Onze coach geeft elke speler veel zelfvertrouwen. Zelfs met de bank kan je een basiselftal vormen en kan je presteren op het hoogste niveau", aldus de groeibriljant. En hoe Racing Genk volgende week aantreedt tegen Westerlo is ook voor trainer Fink nog een vraag. "Ik zal kijken op training om te bepalen wie volgende week speelt. Het is goed om die keuze te hebben."