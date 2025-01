De Vendée Globe, solo de wereld rond zeilen: "Je vraagt je dan toch wel eens af wat je daar zit te doen"

do 16 januari 2025 18:15

Charlie Dalin heeft de 10e editie van de grootste solozeilwedstrijd ter wereld, de Vendée Globe, gewonnen. De Fransman deed er in totaal net geen 65 dagen over om helemaal rond de aarde te zeilen en daarmee scherpt hij het wereldrecord met net geen 10 dagen aan. Sporza Daily peilt bij enkele kenners naar het belang van de Vendée Globe.

Een zeiltocht van liefst 45.000 kilometer, helemaal de wereld rond: dat is de Vendée Globe, die dit jaar aan zijn 10e editie toe was. Charlie Dalin had er 64 dagen voor nodig, een record. Maar hoe flik je dat, helemaal in je eentje? "Je moet je inbeelden dat je in een telefooncel gaat zitten die volledig uit carbon gebouwd is en waar 7 op 7 en 24 uur op 24 uur een brandweerslang wordt op leeggespoten", maakt watersportjournalist Pit De Jonge de vergelijking. "Dat maakt een hels lawaai en het beweegt naar alle kanten. Fysiek moet je in absolute topvorm zijn."

Fysiek moet je in absolute topvorm zijn. Pit De Jonge

Wie gesteld is op zijn 8 uur nachtrust mag de Vendée Globe ook vergeten. "Al wordt dat ook wel voor een groot deel bepaald door de omstandigheden", weet solozeiler Michel Kleinjans uit ervaring. "Bij stabiel weer kun je 6 à 7 uur slapen op een nacht, meestal wel in stukjes van een halfuur. En eten op een bepaald ritme zoals aan land lukt ook niet altijd." En dan is er nog de eentonigheid. "Uiteindelijk zit je vaak niks te doen", lacht hij. "Dan vraag je je wel eens af: "Wat zit ik hier nu te doen?" De verveling is zeker een punt. En wanneer je solo zeilt, is het natuurlijk ook een risico om overboord te vallen."

Het verhaaltje dat er wel eens een steel van een tandenborstel gezaagd wordt om gewicht te besparen, is niet uit de lucht gegrepen. Michel Kleinjans