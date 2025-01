Steve Bould (62) neemt "om persoonlijke redenen" ontslag als trainer van Lommel

Steve Bould is niet langer trainer van Lommel SK. De Engelse coach verlaat de Limburgse club na tweeënhalf jaar en keert "om persoonlijke redenen" terug naar Groot-Brittannië. Assistent-trainer Ryan Garry neemt ad-interim over in het Soevereinstadion.

Steve Bould (62) streek in de zomer van 2022 neer in ons land en kwam met Lommel vorig seizoen heel dicht bij promotie naar de Jupiler Pro League, iets wat al meer dan 20 jaar niet meer was gelukt.

De Limburgers eindigden vorig seizoen als vierde in de Challenger Pro League, maar bleven na een barrage tegen eersteklasser KV Kortrijk dan toch in 1B hangen. In de nieuwe jaargang staat Lommel met 19 punten achtste in het CPL-klassement.

"Steve heeft een belangrijke impact gehad op Lommel SK", reageert sportief directeur James McCarron op het vertrek van de hoofdcoach. "We bedanken hem voor zijn toewijding, expertise en visie. We gaan in de beste verstandhouding en met het grootste respect uit elkaar. Nu richten we onze focus op het volgende hoofdstuk in de rijke geschiedenis van deze club en hebben we een plan klaar om een vlotte overgang te verzekeren."

"Ik ben ongelooflijk trots op wat we samen hebben bereikt in de afgelopen tweeënhalf jaar", blikt Bould terug. "De spelers en staf van Lommel SK en het personeel van zowel de club als de City Football Group waren fantastisch, en ik zal mijn tijd bij deze prachtige club altijd koesteren."

"Hoewel ik de club verlaat, zal ik altijd de mooie herinneringen aan de prachtige momenten die we samen hebben beleefd met me meedragen. Ik wens de club het allerbeste voor de toekomst en keer om persoonlijke redenen terug naar Engeland."