Bergs voelt zich slachtoffer van eigen slopende succes na exit: "Zat ver in het rood te tennissen, alles draaide"

Na de finale in Auckland was plots de eerste horde ook de eindhalte. Zizou Bergs beleefde slopende eerste weken van zijn tennisseizoen. De combinatie van wedstrijden en het vele reizen werpt de Belg op als reden voor zijn exit op de Australian Open. "Ik ben een beetje slachtoffer geworden van het eerdere succes", deelt hij.

Toernooien in Hong Kong en Auckland, om dan naar de Australian Open af te zakken. Goed voor een stevige opeenstapeling van wedstrijden en reiskilometers in de eerste weken van Zizou Bergs zijn seizoen.

"Ik denk dat ik zeker wel een beetje slachtoffer ben geworden van het succes in Auckland", jammert onze landgenoot na zijn exit in de eerste ronde van het grandslamtoernooi.

De vermoeidheid werd hem even fysiek te veel: "Dan kom je naar hier en voel je dat je snel verzuurt. Tijdens de recuperatiesessie hoop je te herstellen, maar dat gebeurt niet. Dan weet je dat het moeilijk wordt."

"Ik kon absoluut zaken beter doen. Maar het is nu moeilijk om in te schatten, want ik speelde aan 70% van mijn capaciteit. Al is het niet zo zwart-wit natuurlijk. Ik denk dat ik vooral mijn explosief spel voorwaarts moet kunnen brengen. Maar als de energie er niet is, wordt het hard werken."