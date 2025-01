Weerbarstige Zizou Bergs kraakt na stevige vijfsetter in eerste ronde van Australian Open

Het sprookjespad van Auckland krijgt geen vervolg op de Australian Open. Zizou Bergs heeft na ruim 4 uur knokken zijn meerdere moeten erkennen in de Argentijn Facundo Diaz. De nummer 73 van de wereld zette de weerbarstige Belg opzij met breaks op cruciale momenten. Na de vijfsetter moet Bergs het toernooi al verlaten.

Geen opwarmertje voor Zizou Bergs in zijn opener op de Australian Open. Met Argentijn Diaz kreeg hij meteen een waardemeter voorgeschoteld.



Dat werd duidelijk vanaf set 1. Beide heren gaven elkaar geen duimbreed toe tot in de tiebreak. Daarin nam Acosta een optie op setwinst bij 4-1, maar boog Bergs die achterstand helemaal om naar een eerste tik: 5-7.



Zo had onze landgenoot meteen het goede uit Auckland weer te pakken. Al was een vroege break in set 2 een reality check. Die volstond voor de Argentijn om de bordjes weer in evenwicht te hangen: 6-4.



Het sein voor voor Zizou Bergs om iets te veranderen. In dit geval trok hij een vers paar sokken aan. Een correlatie is er vast niet, maar de Belg oogde plots dartel op het hardcourt en walste over zijn tegenstander - die slechts een eerredder kreeg: 1-6.



Maar opgeven? Dat deed de Argentijn nooit. Hij zweepte zijn linkerarm op en joeg de opslagdruk de hoogte in. Bergs beet zich vast, maar had geen antwoord (6-3). Dus viel de beslissing in een spannende vijfde set.



Daarin had Acosta bij 4-4 de beslissende break beet. Even leek hij nog zijn enkel te verzwikken op matchbal, maar hij serveerde de wedstrijd van ruim 4 uur uit (6-4). Zo heeft de Argentijn revanche beet voor de nederlaag op de European Open in oktober.



Bergs moet na het sprookje in Auckland - net als de andere Belgen bij de mannen - meteen inpakken in Melbourne.