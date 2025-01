Bijzonder mooi gebaar: SK Beveren plaatst Kinderkankerfonds op voorkant shirts

In het voetbal draait niet alles altijd rond geld. Dat bewijst SK Beveren door voor de rest van het seizoen met het VZW Kinderkankerfonds op de borst te spelen. Met steun van de vaste sponsors gebruikt de Oost-Vlaamse club de wijziging van de regels rond goksponsoren voor het goede doel. "We gingen bewust met onze partners op zoek naar hoe we een positieve keuze konden maken", klinkt het bij Beveren.

Het Belgische voetbal zal er in 2025 flink anders uitzien.



In het nieuwe jaar is er namelijk geen gokreclame meer toegelaten op de voorkant van shirts. Heel wat clubs omzeilen die regel evenwel door creatief om te gaan met afgeleiden van hun goksponsors.



Bij Beveren - dat eerder PepperMill Casino als shirtsponsor had - besloten ze om een radicaal andere weg in te slaan. Straks prijkt het Kinderkankerfonds daar op de borst.

“Als professionele voetbalclub streven we ernaar een positieve impact te hebben op onze gemeenschap en de samenleving", aldus CEO Bart Foubert.

"We gingen bewust met onze partners op zoek naar hoe we een positieve keuze konden maken die volledig in lijn lag met de waarden waar SK Beveren voor staat. Kanker is een ziekte die iedereen op een bepaald moment in zijn of haar leven raakt, direct of indirect. Het Kinderkankerfonds speelt een cruciale rol in het bieden van hoop en steun aan kinderen, hun families en omgeving in deze moeilijke momenten.